Atelier guidé pop-up L »artsolite Saint-Jean-en-Royans

Atelier guidé pop-up L »artsolite Saint-Jean-en-Royans samedi 20 septembre 2025.

Atelier guidé pop-up 20 et 21 septembre L »artsolite Drôme

12 participants max par atelier, inscription sur place au moment de l’atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:15:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

Découvrez l’art du Pop-Up en construisant l’ancienne usine de L”artsolite !

Atelier guidé, à partir de 5 ans (un adulte accompagnant pour chaque enfant âgé de 5 à 8 ans). Matériel fourni.

L »artsolite 105 impasse des tisserands 26190 Saint Jean en Royans Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0458479475 http://lartsolite.com/ https://www.facebook.com/lartsolite L”artsolite c’est plusieurs lieux en un, un restaurant, un bar qui offre du snacking salé et sucré, 3 espaces d’exposition complémentaires pour des propositions culturelles tournantes, une boutique art et décoration, des salles à louer pour vos séminaires, des ateliers créatifs pour les enfants, et des résidences d’artistes. Situé à Saint-Jean-en-Royans au coeur du Vercors, la Drôme vous accueille dans son écrin de verdure…. Combien de temps faut-il pour venir ? Romans-sur-Isère : 30 km – 40 minutes Valence : 50 km – 45 minutes Grenoble : 75 km – 55 minutes Montélimar : 90 km – 1h10 Lyon : 140 km – 1h45. Parking voitures et vélos sur place, accès PMR.

