Atelier guimauve chocolatée Loches
samedi 26 septembre 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Atelier guimauve chocolatée
33 Route de Vauzelles Loches Indre-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26 16:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Pendant 1h, découvrez et pratiquez les bases du travail du chocolat. Mise au point du chocolat et maitrise des températures. Techniques d’enrobage. Décoration de vos oursons avec cornet. Dégustation sur place et vous repartez avec votre création !
30 .
33 Route de Vauzelles Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 46 46 85 34 contact@jbchocolatier.fr
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English :
Over the course of 1 hour, discover and practice the basics of working with chocolate. Chocolate preparation and temperature control. Coating techniques. Decorate your teddy bears using a piping bag. Enjoy a tasting on-site, and take your creation home with you!
L’événement Atelier guimauve chocolatée Loches a été mis à jour le 2026-09-01 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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