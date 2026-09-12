Informations pratiques

Loches

Atelier guimauve chocolatée

33 Route de Vauzelles Loches Indre-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Pendant 1h, découvrez et pratiquez les bases du travail du chocolat. Mise au point du chocolat et maitrise des températures. Techniques d’enrobage. Décoration de vos oursons avec cornet. Dégustation sur place et vous repartez avec votre création !

30 .

33 Route de Vauzelles Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 46 46 85 34 contact@jbchocolatier.fr

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English :

Over the course of 1 hour, discover and practice the basics of working with chocolate. Chocolate preparation and temperature control. Coating techniques. Decorate your teddy bears using a piping bag. Enjoy a tasting on-site, and take your creation home with you!

L’événement Atelier guimauve chocolatée Loches a été mis à jour le 2026-09-01 par Loches Touraine Châteaux de la Loire