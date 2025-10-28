Atelier Guirlande d’Halloween – par Ô Ptits Coines Le 20 mille Nantes

Atelier Guirlande d’Halloween – par Ô Ptits Coines Le 20 mille Nantes mardi 28 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-28 10:30 – 11:30

Gratuit : non 20 € 20 € Inscription : optitscoins.fr/les-ateliers/guirlande-d-halloween Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Lors de cet atelier, fabrique ta guirlande d’Halloween phosphorescente ! Atelier avec Pearl Jeune public à partir de 3 ans (il est conseillé de venir accompagné d’un adulte pour les moins de 6 ans) 5 places disponibles.Matériel et boisson inclus.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

0625809091 https://optitscoins.fr/les-ateliers/guirlande-d-halloween