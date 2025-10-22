Atelier guirlande lumineuse Feuguerolles-Bully

Atelier guirlande lumineuse Feuguerolles-Bully mercredi 22 octobre 2025.

Atelier guirlande lumineuse

1 Place de l’Église Feuguerolles-Bully Calvados

Tarif : – –

Début : 2025-10-22

2025-10-22

Atelier gratuit de fabrication de guirlande lumineuse.

1 Place de l’Église Feuguerolles-Bully 14320 Calvados Normandie +33 2 31 26 01 68 mediatheque.feuguerolles-bully@orange.fr

English : Atelier guirlande lumineuse

Free light garland-making workshop.

German : Atelier guirlande lumineuse

Kostenloser Workshop zur Herstellung einer Lichterkette.

Italiano :

Laboratorio gratuito di creazione di ghirlande luminose.

Espanol :

Taller gratuito de confección de guirnaldas luminosas.

L’événement Atelier guirlande lumineuse Feuguerolles-Bully a été mis à jour le 2025-10-16 par Orne Odon Tourisme