Atelier guirlande lumineuse Feuguerolles-Bully
1 Place de l’Église Feuguerolles-Bully Calvados
Atelier gratuit de fabrication de guirlande lumineuse.
1 Place de l’Église Feuguerolles-Bully 14320 Calvados Normandie +33 2 31 26 01 68 mediatheque.feuguerolles-bully@orange.fr
English : Atelier guirlande lumineuse
Free light garland-making workshop.
German : Atelier guirlande lumineuse
Kostenloser Workshop zur Herstellung einer Lichterkette.
Italiano :
Laboratorio gratuito di creazione di ghirlande luminose.
Espanol :
Taller gratuito de confección de guirnaldas luminosas.
