Atelier guirlande système solaire au Planétarium Ludiver Tonneville La Hague

Atelier guirlande système solaire au Planétarium Ludiver

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:45:00

fin : 2026-04-14 15:45:00

Date(s) :

2026-04-14

Atelier pour les enfants de 3 à 6 ans.

Venez créer votre propre guirlande du système solaire !

Peignez les planètes, assemblez-les et observez votre univers suspendu ?

Un moment amusant, créatif et plein de découvertes, parfait pour éveiller la curiosité des tout-petits !

Cet atelier n’est pas seulement une activité manuelle c’est aussi une belle occasion pour les enfants de développer leur motricité fine, d’exprimer leur créativité et de repartir avec une réalisation unique dont ils seront fiers. Le format ludique et adapté à leur âge favorise la curiosité, stimule l’imagination et procure une véritable joie de créer de leurs propres mains.

Deux créneaux au choix

– 14h45 15h45,

– 16h15 17h15.

Réservation indispensable nombre de places limité ! .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

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English : Atelier guirlande système solaire au Planétarium Ludiver

L’événement Atelier guirlande système solaire au Planétarium Ludiver La Hague a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Cotentin La Hague