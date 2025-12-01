Atelier guirlandes lumineuses place de la République Saint-Astier
Atelier guirlandes lumineuses place de la République Saint-Astier dimanche 14 décembre 2025.
Atelier guirlandes lumineuses
place de la République Halle Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Atelier créatif Guirlandes lumineuses origami avec la Fée du Joli. Enfants (7-14 ans) et adultes, dans le cadre de l’exposition artisanale d’Arts et Saveurs en Périgord.
Tarif 16 €/atelier (matériel fourni). Sur réservation.
15h30, sous la Halle
Arts et Saveurs en Périgord 06 87 31 85 99
Atelier créatif Guirlandes lumineuses origami avec la Fée du Joli. Enfants (7-14 ans) et adultes, dans le cadre de l’exposition artisanale d’Arts et Saveurs en Périgord.
Tarif 16 €/atelier (matériel fourni). Sur réservation.
15h30, sous la Halle
Arts et Saveurs en Périgord 06 87 31 85 99 .
place de la République Halle Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 31 85 99
English : Atelier guirlandes lumineuses
Origami fairy lights creative workshop with La Fée du Joli. Children (7-14) and adults, as part of the Arts et Saveurs en Périgord craft show.
Price: 16 ?/workshop (materials supplied). Reservations required.
3:30pm, sous la Halle
Arts et Saveurs en Périgord 06 87 31 85 99
L’événement Atelier guirlandes lumineuses Saint-Astier a été mis à jour le 2025-11-28 par Vallée de l’Isle en Périgord