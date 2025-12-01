Atelier guirlandes lumineuses place de la République Saint-Astier

Atelier guirlandes lumineuses

Atelier créatif Guirlandes lumineuses origami avec la Fée du Joli. Enfants (7-14 ans) et adultes, dans le cadre de l’exposition artisanale d’Arts et Saveurs en Périgord.

Tarif 16 €/atelier (matériel fourni). Sur réservation.

15h30, sous la Halle

Arts et Saveurs en Périgord 06 87 31 85 99

place de la République Halle Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 31 85 99

English : Atelier guirlandes lumineuses

Origami fairy lights creative workshop with La Fée du Joli. Children (7-14) and adults, as part of the Arts et Saveurs en Périgord craft show.

Price: 16 ?/workshop (materials supplied). Reservations required.

3:30pm, sous la Halle

Arts et Saveurs en Périgord 06 87 31 85 99

