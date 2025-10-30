ATELIER GUITARE LA CAFETIERE Aurignac
ATELIER GUITARE
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Début : 2025-10-30 18:00:00
fin : 2025-10-30 19:30:00
2025-10-30 2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18
Envie de jouer de la guitare ? Rejoignez l’atelier de Pablo tous les jeudis
Venez découvrir la guitare dans une ambiance conviviale avec Pablo.
Atelier gratuit, ouvert aux débutant·e·s apportez votre guitare classique ou électrique ! .
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 70 16 lacafetiere.aurignac@gmail.com
English :
Want to play guitar? Join Pablo’s workshop every Thursday
German :
Lust, Gitarre zu spielen? Schließen Sie sich Pablos Workshop an, der jeden Donnerstag stattfindet
Italiano :
Avete voglia di suonare la chitarra? Partecipate al laboratorio di Pablo ogni giovedì
Espanol :
¿Te apetece tocar la guitarra? Apúntate al taller de Pablo todos los jueves
