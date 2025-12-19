ATELIER GUITARE LA CAFETIERE Aurignac
ATELIER GUITARE LA CAFETIERE Aurignac jeudi 8 janvier 2026.
ATELIER GUITARE
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Début : 2026-01-08 18:00:00
fin : 2026-01-22 19:30:00
2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29
Envie de jouer de la guitare ? Rejoignez l’atelier de Pablo tous les jeudis.
Venez découvrir la guitare dans une ambiance conviviale avec Pablo.
Atelier, ouvert aux débutant·e·s apportez votre guitare classique ou électrique !
Atelier gratuit. .
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 70 16 lacafetiere.aurignac@gmail.com
English :
Want to play guitar? Join Pablo’s workshop every Thursday.
