Atelier guitare Barcus

Atelier guitare

Salle Floreana (contre la mairie) Barcus Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Elkarbidea, espace de vie sociale, vous invite à Barcus.

Si vous souhaitez apprendre les bases de la guitare pour accompagner des chants, réservez votre matinée. L’atelier se fera en deux groupes de niveau. Débutants et tous âges acceptés. Amenez seulement votre guitare. Sur inscription. .

Salle Floreana (contre la mairie) Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 90 13 86

