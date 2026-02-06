Atelier guitare Barcus

Atelier guitare

Salle Floreana Barcus

Gratuit

2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Elkarbidea, espace de vie sociale, vous invite à Barcus.

Si vous souhaitez apprendre les bases de la guitare réservez votre matinée. Débutants et tous âges et tous niveaux acceptés. Amenez seulement votre guitare. Sur inscription. .

Salle Floreana Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques +33 6 88 90 13 86

English : Atelier guitare

