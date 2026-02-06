Atelier guitare Barcus
Atelier guitare Barcus samedi 28 février 2026.
Atelier guitare
Salle Floreana Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Elkarbidea, espace de vie sociale, vous invite à Barcus.
Si vous souhaitez apprendre les bases de la guitare réservez votre matinée. Débutants et tous âges et tous niveaux acceptés. Amenez seulement votre guitare. Sur inscription. .
Salle Floreana Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 90 13 86
