Atelier guitare Médiathèque Thèze

Atelier guitare Médiathèque Thèze samedi 15 novembre 2025.

Médiathèque 5 route des Pyrénées Thèze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

Date(s) :
2025-11-15

Pendant 1 heure, venez (re)découvrir les bases de la guitare, les trucs et astuces du débutant avec Camille et Martial, que ce soit sur guitare classique, sur une basse ou guitare électrique ! Ouvert à tous, sur réservation.   .

Médiathèque 5 route des Pyrénées Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 84 93  mediatheze@gmail.com

L’événement Atelier guitare Thèze a été mis à jour le 2025-10-28 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran