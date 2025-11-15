Atelier guitare Médiathèque Thèze

Atelier guitare

Médiathèque 5 route des Pyrénées Thèze

Pendant 1 heure, venez (re)découvrir les bases de la guitare, les trucs et astuces du débutant avec Camille et Martial, que ce soit sur guitare classique, sur une basse ou guitare électrique ! Ouvert à tous, sur réservation. .

Médiathèque 5 route des Pyrénées Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 84 93 mediatheze@gmail.com

