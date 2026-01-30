Atelier gym

Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Le Centre Socio Culturel propose régulièrement des animations pour les familles. Un atelier de motricité est proposé de 10 h à 11 h 30, au gymnase Maurice Barret. Retrouvez le programme complet des animations dans les images. Informations et réservations 05 49 64 73 10. .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10 famille.avt@csc79.org

