Atelier Gym Douce Mairie du 20e arrondissement PARIS

Atelier Gym Douce Mairie du 20e arrondissement PARIS mardi 7 octobre 2025.

Offrez‑vous un moment de détente et de bien‑être avec l’atelier de gym douce pour les femmes proposé par Art’Axe . Adapté à tous les niveaux, cet atelier permet de travailler souplesse, équilibre et respiration, tout en prenant soin de son corps dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Un moment pour vous, pour votre corps et votre bien‑être avec l’atelier gym douce d’Art’Axe de 15h à 16h au salon d’honneur de la Mairie du 20e.

Le mardi 07 octobre 2025

de 15h00 à 16h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-07T18:00:00+02:00

fin : 2025-10-07T19:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-07T15:00:00+02:00_2025-10-07T16:00:00+02:00

Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta 75020 PARIS