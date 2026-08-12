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Atelier Gyotaku à Maison Marbeuf Maison Marbeuf Rennes

dimanche 13 septembre 2026 · Maison Marbeuf · Rennes

Atelier Gyotaku à Maison Marbeuf Maison Marbeuf Rennes

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Maison Marbeuf
Adresse
21 boulevard Marbeuf 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Atelier Gyotaku à Maison Marbeuf Maison Marbeuf Rennes Dimanche 13 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Viens découvrir cette pratique ancestrale japonaise consistant à reproduire fidèlement l’image de (vrais) poissons par réalisation d’une empreinte sur papier à l’aide d’encre de Chine.

Ce procédé permettait d’immortaliser les prises exceptionnelles des pêcheurs et samouraïs japonais, sur papier de riz, de soie ou du tissu, à une époque où la photographie n’existait pas. Aujourd’hui, c’est un art à part entière empreint de respect envers la mer nourricière.
Viens t’initier à cette technique par méthode directe, crée tes propres Hanko (signature ou sceaux japonisants), traite pour le plaisir les œuvres obtenues à l’aide d’outils colorés (aquarelle et encres, crayon de couleur, acrylique, pastels….)
Le 13 septembre de 15 h à 18 h
À partir de 12 ans
Tarif sortir sur demande
Durée 3 h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-13T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-13T18:00:00.000+02:00

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 https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/atelier-gyotaku-maison-marbeuf

Maison Marbeuf 21 boulevard Marbeuf 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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