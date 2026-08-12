Informations pratiques

Atelier Gyotaku à Maison Marbeuf Maison Marbeuf Rennes Dimanche 13 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Viens découvrir cette pratique ancestrale japonaise consistant à reproduire fidèlement l’image de (vrais) poissons par réalisation d’une empreinte sur papier à l’aide d’encre de Chine.

Ce procédé permettait d’immortaliser les prises exceptionnelles des pêcheurs et samouraïs japonais, sur papier de riz, de soie ou du tissu, à une époque où la photographie n’existait pas. Aujourd’hui, c’est un art à part entière empreint de respect envers la mer nourricière.

Viens t’initier à cette technique par méthode directe, crée tes propres Hanko (signature ou sceaux japonisants), traite pour le plaisir les œuvres obtenues à l’aide d’outils colorés (aquarelle et encres, crayon de couleur, acrylique, pastels….)

Le 13 septembre de 15 h à 18 h

À partir de 12 ans

Tarif sortir sur demande

Durée 3 h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-13T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-13T18:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/atelier-gyotaku-maison-marbeuf

Maison Marbeuf 21 boulevard Marbeuf 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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