Atelier Habitats coopératifs Ty Pouce Quimperlé mercredi 10 décembre 2025.
Début : 2025-12-10 18:00:00
fin : 2025-12-10 20:00:00
2025-12-10
Avec Bastien Beuret de Neoico.
Présentation participative de l’habitat coopératif, une invitation à réinventer notre rapport au vivre-ensemble, bien au-de nos murs ! .
