Début : 2025-10-01 10:00:00

fin : 2025-10-08 11:30:00

Un atelier pour comprendre comment les populations se sont adaptées pour construire avec et sur l’eau à travers le monde.

Le Pavillon 10 Quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 79 29 contact@lepavillon-caen.com

English : Atelier « Habiter avec/sur l’eau »

A workshop to understand how people around the world have adapted to building with and on water.

Extra-curricular workshop, 7+ years.

German : Atelier « Habiter avec/sur l’eau »

Ein Workshop, um zu verstehen, wie sich die Menschen auf der ganzen Welt angepasst haben, um mit und auf dem Wasser zu bauen.

Außerschulischer Workshop, +7 Jahre.

Italiano :

Un laboratorio per capire come le popolazioni di tutto il mondo si sono adattate a costruire con e sull’acqua.

Laboratorio extrascolastico, oltre i 7 anni.

Espanol :

Un taller que te ayudará a comprender cómo los pueblos de todo el mundo se han adaptado a construir con y sobre el agua.

Taller extraescolar, mayores de 7 años.

