Atelier « Habiter avec/sur l’eau » Le Pavillon Caen mercredi 1 octobre 2025.
Atelier « Habiter avec/sur l’eau »
Le Pavillon 10 Quai François Mitterrand Caen Calvados
Début : 2025-10-01 10:00:00
fin : 2025-10-08 11:30:00
2025-10-01 2025-10-08
Un atelier pour comprendre comment les populations se sont adaptées pour construire avec et sur l’eau à travers le monde.
Atelier extra-scolaire, + de 7 ans.
Le Pavillon 10 Quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 79 29 contact@lepavillon-caen.com
English : Atelier « Habiter avec/sur l’eau »
A workshop to understand how people around the world have adapted to building with and on water.
Extra-curricular workshop, 7+ years.
German : Atelier « Habiter avec/sur l’eau »
Ein Workshop, um zu verstehen, wie sich die Menschen auf der ganzen Welt angepasst haben, um mit und auf dem Wasser zu bauen.
Außerschulischer Workshop, +7 Jahre.
Italiano :
Un laboratorio per capire come le popolazioni di tutto il mondo si sono adattate a costruire con e sull’acqua.
Laboratorio extrascolastico, oltre i 7 anni.
Espanol :
Un taller que te ayudará a comprender cómo los pueblos de todo el mundo se han adaptado a construir con y sobre el agua.
Taller extraescolar, mayores de 7 años.
