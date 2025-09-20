ATELIER HAÏKU & DÉGUSTATION DOMAINE MASSILLAN Teyran

ATELIER HAÏKU & DÉGUSTATION DOMAINE MASSILLAN

Lieu-dit Carteirades Teyran Hérault

Atelier Haiku et vin pour ressentir les émotions du vin et les traduire en poèmes japonais au Domaine Massillan, dans le cadre de l’exposition The Art of Wine.

Et si les émotions d’un vin pouvaient s’écrire en poésie ?

À l’occasion de l’exposition The Art of Wine (5 septembre 4 octobre 2025), qui met en lumière les œuvres d’artistes inspirés par les cuvées du domaine, nous vous proposons un atelier créatif unique, en compagnie de l’artiste Emma Shulman, exposante de cette édition.

Après une dégustation guidée de vins du domaine, vous serez invités à écouter vos sensations, vos images, vos souvenirs… puis à les traduire en haïkus, ces poèmes japonais courts et délicats, qui saisissent l’instant présent.

Pas besoin d’être poète chacun repartira avec son propre texte, reflet intime de son expérience.

Exposition et expérience proposées dans le cadre des Oenoculturelles en Grand Pic Saint-Loup.

[Réservez vite votre place — elles sont limitées] .

Lieu-dit Carteirades Teyran 34820 Hérault Occitanie

English :

Haiku and wine workshop to experience the emotions of wine and translate them into Japanese poems at Domaine Massillan, as part of The Art of Wine exhibition.

German :

Workshop Haiku und Wein, um die Emotionen des Weins zu spüren und sie in japanische Gedichte zu übersetzen, auf der Domaine Massillan, im Rahmen der Ausstellung The Art of Wine.

Italiano :

Laboratorio di haiku e vino per sperimentare le emozioni del vino e tradurle in poesie giapponesi al Domaine Massillan, nell’ambito della mostra The Art of Wine.

Espanol :

Taller de haiku y vino para experimentar las emociones del vino y traducirlas en poemas japoneses en el Domaine Massillan, en el marco de la exposición El arte del vino.

