ATELIER HAÏKU & DÉGUSTATION Le Crès
ATELIER HAÏKU & DÉGUSTATION Le Crès samedi 20 septembre 2025.
ATELIER HAÏKU & DÉGUSTATION
Lieu-dit Carteirades Le Crès Hérault
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Dans le cadre de l’exposition The Art of Wine, l’artiste Emma Shulman animera un atelier original mêlant dégustation de vins et écriture de haïkus. Et si les émotions d’un vin pouvaient s’écrire en poésie ?
Un atelier créatif + dégustation de vins du domaine. Vous serez invités à écouter vos sensations, vos images, vos souvenirs… puis à les traduire en haïkus
Domaine Massillan Parking gratuit sur place Au caveau des vente et en extérieur dans les vignes.
15 € / pers. Places limitées à 16 personnes
Sur réservation
Atelier ouvert à tous .
Lieu-dit Carteirades Le Crès 34920 Hérault Occitanie commercial@massillan.fr
English :
As part of The Art of Wine exhibition, artist Emma Shulman will lead an original workshop combining wine tasting and haiku writing. What if the emotions of a wine could be written in poetry?
German :
Im Rahmen der Ausstellung The Art of Wine wird die Künstlerin Emma Shulman einen originellen Workshop leiten, der Weinverkostung und Haiku-Schreiben miteinander verbindet. Was wäre, wenn die Emotionen eines Weines in Poesie geschrieben werden könnten?
Italiano :
Nell’ambito della mostra The Art of Wine, l’artista Emma Shulman condurrà un originale laboratorio che combina la degustazione di vini e la scrittura di haiku. E se le emozioni di un vino potessero essere scritte in poesia?
Espanol :
Como parte de la exposición The Art of Wine, la artista Emma Shulman dirigirá un original taller que combina la cata de vinos y la escritura de haikus. Y si las emociones de un vino pudieran escribirse en poesía?
