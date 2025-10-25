Atelier Haïku Rue Jean Teillet Saint-Junien

Atelier Haïku Rue Jean Teillet Saint-Junien samedi 25 octobre 2025.

Atelier Haïku

Rue Jean Teillet Médiathèque Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

La Médiathèque à Saint-Junien en partenariat du Festival Foutez-nous la Paix vous propose un atelier Haïku.

Plongez dans la poésie de l’instant avec l’Atelier Haïku animé par Akihiro Nishida, comédien et praticien du Shintaido et de la méthode Feldenkrais. À travers cet atelier, laissez-vous guider pour capter la beauté du moment présent et traduire vos émotions en quelques mots justes, simples et sensibles. Une parenthèse créative et apaisante, entre souffle, mouvement et écriture, pour révéler le poète qui sommeille en vous !

Réservation obligatoire par mail auprès de l’association Foutez nous la Paix. .

Rue Jean Teillet Médiathèque Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine fouteznouslapaix@mailo.com

English : Atelier Haïku

German : Atelier Haïku

Italiano :

Espanol : Atelier Haïku

L’événement Atelier Haïku Saint-Junien a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Porte Océane du Limousin