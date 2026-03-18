ATELIER HAÏKU Hall de la Mairie Villefort
ATELIER HAÏKU Hall de la Mairie Villefort mercredi 22 avril 2026.
ATELIER HAÏKU
Hall de la Mairie 19 Rue de l’Église Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Venez créer votre Haïku illustré avec l’artiste Pascale Seassau
Pascale Seassau, travaille sur des papiers détournés, recyclés, parfois issus de sa propre fabrication artisanale.
A partir de 8 ans
Animation offerte par la Mairie
PS: Prévoir un tablier ou un vieux T-Shirt pour l’atelier
Sur inscription, car nombre de places limitées.
Venez créer votre Haïku illustré avec l’artiste Pascale Seassau
Pascale Seassau, travaille sur des papiers détournés, recyclés, parfois issus de sa propre fabrication artisanale.
L’oiseau, motif récurrent, incarne à la fois l’envol et la fragilité d’une reconstruction intérieure.
Son art, où la peinture et la poésie se rejoignent pour redonner souffle et lumière.
A partir de 8 ans
Animation offerte par la Mairie
PS: Prévoir un tablier ou un vieux T-Shirt pour l’atelier
Sur inscription, car nombre de places limitées. .
Hall de la Mairie 19 Rue de l’Église Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 53 82 bibliovillefort@gmail.com
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English :
Create your own illustrated Haiku with artist Pascale Seassau
Pascale Seassau works on diverted, recycled paper, sometimes from her own handmade production.
Ages 8 and up
Animation offered by the Mairie
PS: Bring an apron or an old T-Shirt for the workshop
Registration required, as places are limited.
L’événement ATELIER HAÏKU Villefort a été mis à jour le 2026-03-27 par 48-OT Mont Lozere
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