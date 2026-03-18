ATELIER HAÏKU Hall de la Mairie Villefort

ATELIER HAÏKU

Hall de la Mairie 19 Rue de l’Église Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Venez créer votre Haïku illustré avec l’artiste Pascale Seassau

Pascale Seassau, travaille sur des papiers détournés, recyclés, parfois issus de sa propre fabrication artisanale.

A partir de 8 ans

Animation offerte par la Mairie

PS: Prévoir un tablier ou un vieux T-Shirt pour l’atelier

Sur inscription, car nombre de places limitées.

Venez créer votre Haïku illustré avec l’artiste Pascale Seassau

Pascale Seassau, travaille sur des papiers détournés, recyclés, parfois issus de sa propre fabrication artisanale.

L’oiseau, motif récurrent, incarne à la fois l’envol et la fragilité d’une reconstruction intérieure.

Son art, où la peinture et la poésie se rejoignent pour redonner souffle et lumière.

A partir de 8 ans

Animation offerte par la Mairie

PS: Prévoir un tablier ou un vieux T-Shirt pour l’atelier

Sur inscription, car nombre de places limitées. .

Hall de la Mairie 19 Rue de l’Église Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 53 82 bibliovillefort@gmail.com

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English :

Create your own illustrated Haiku with artist Pascale Seassau

Pascale Seassau works on diverted, recycled paper, sometimes from her own handmade production.

Ages 8 and up

Animation offered by the Mairie

PS: Bring an apron or an old T-Shirt for the workshop

Registration required, as places are limited.

L’événement ATELIER HAÏKU Villefort a été mis à jour le 2026-03-27 par 48-OT Mont Lozere