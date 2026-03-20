Atelier | Haïkus du printemps Médiathèque La Force

Atelier | Haïkus du printemps

Médiathèque 8 Rue André Rousseau La Force Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Venez profiter d’un atelier de haïkus de printemps.

(Le haïku est un poème très court originaire du Japon. Il capture l’instant présent, comme une photo poétique , et évoque souvent la nature et les saisons.)

Sur inscription. .

Médiathèque 8 Rue André Rousseau La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 81 18 mediatheque.laforce@la-cab.fr

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English : Atelier | Haïkus du printemps

L’événement Atelier | Haïkus du printemps La Force a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides