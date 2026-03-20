Atelier | Haïkus du printemps Médiathèque La Force
Atelier | Haïkus du printemps Médiathèque La Force vendredi 10 avril 2026.
Atelier | Haïkus du printemps
Médiathèque 8 Rue André Rousseau La Force Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Venez profiter d’un atelier de haïkus de printemps.
(Le haïku est un poème très court originaire du Japon. Il capture l’instant présent, comme une photo poétique , et évoque souvent la nature et les saisons.)
Sur inscription. .
Médiathèque 8 Rue André Rousseau La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 81 18 mediatheque.laforce@la-cab.fr
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English : Atelier | Haïkus du printemps
L’événement Atelier | Haïkus du printemps La Force a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides