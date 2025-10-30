Atelier Halloween chez les Epi’culteurs Gautier Est Caumont

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Halloween c’est demain alors il est temps de fabriquer des petites choses diaboliques avec Christine et ses sorcières, qui vous accueilleront avec tout le matériel nécessaire. Si besoin, elles sauront booster la créativité de vos petits diablotins et vos petites fées Carabosse. L’occasion de réaliser des bricolages ludiques et créatifs autour du thème d’Halloween. Peinture, collage et autres activités seront proposées, avec tout le matériel fourni sur place. Atelier ouvert à tous les enfants, à partir de 4 ans. Un gouter sera proposé à la fin de l’atelier. .

Gautier Est Epicerie participative Les Epi’culteurs Caumont 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 53 45 notreepicerieparticipative@gmail.com

