Atelier Halloween Rue Jean Jaurès Clamecy

Atelier Halloween
Rue Jean Jaurès Médiathèque F. Mitterrand Clamecy Nièvre
Début : 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-22 16:30:00
2025-10-22
La médiathèque F. Mitterrand propose un atelier halloween pour les enfants de 7 à 12 ans mercredi 22 octobre 2025 de 14h30 à 16h30 Sur inscription au 03 86 27 30 69 Salle ludothèque .
Rue Jean Jaurès Médiathèque F. Mitterrand Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 30 69
