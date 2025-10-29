Atelier Halloween : Décoration de Citrouilles en duo ! Cale 2 Créateurs Nantes

Atelier Halloween : Décoration de Citrouilles en duo ! Cale 2 Créateurs Nantes mercredi 29 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-29 15:00 – 17:00

Gratuit : non 10€ (inclut la citrouille + le goûter gourmand) Réservation sur le mail : lacale2createurs@gmail.com ou au 0787005026 En famille

À l’occasion d’Halloween, la Cale 2 Créateurs vous propose un atelier original et convivial à partager en famille !Pendant 1h30, petits et grands sont invités à laisser libre cours à leur imagination pour transformer une simple citrouille en véritable œuvre d’art.Peinture, feutres, gommettes et accessoires colorés seront à disposition pour que chaque enfant, accompagné de son parent, puisse créer sa citrouille unique et personnalisée. Qu’elle soit effrayante, rigolote ou poétique, chacune repartira avec vous pour décorer la maison et prolonger la magie d’Halloween.Cet atelier en petit groupe (8 enfants max) permet de profiter d’un moment privilégié de complicité entre parents et enfants, dans une atmosphère créative, chaleureuse et ludique. Pas besoin d’expérience particulière, seulement l’envie de s’amuser et de bricoler ensemble !???? Mercredi 29 octobre | 15h – 17h???? Cale 2 Créateurs – Île de Nantes, au pied de la grue jaune???? 10 € par enfant (inclut la citrouille + le goûter gourmand ?????)???? Pensez à prévoir une tenue adaptée… les éclaboussures de peinture et la pulpe de citrouille font partie du jeu !Un atelier simple, joyeux et créatif pour célébrer Halloween en famille, repartir avec un joli souvenir, et illuminer la maison avec sa propre citrouille décorée. ????????

Cale 2 Créateurs Île de Nantes Nantes 44200

09 50 97 46 91 lacale2createurs@gmail.com 0787005026