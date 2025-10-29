Atelier Halloween : Décoration de Citrouilles en duo ! Cale 2 Créateurs Nantes

10€ (inclut la citrouille + le goûter gourmand)

À l’occasion d’Halloween, la Cale 2 Créateurs vous propose un atelier original et convivial à partager en famille !

Pendant 1h30, petits et grands sont invités à laisser libre cours à leur imagination pour transformer une simple citrouille en véritable œuvre d’art.

Peinture, feutres, gommettes et accessoires colorés seront à disposition pour que chaque enfant, accompagné de son parent, puisse créer sa citrouille unique et personnalisée. Qu’elle soit effrayante, rigolote ou poétique, chacune repartira avec vous pour décorer la maison et prolonger la magie d’Halloween.

Cet atelier en petit groupe (8 enfants max) permet de profiter d’un moment privilégié de complicité entre parents et enfants, dans une atmosphère créative, chaleureuse et ludique. Pas besoin d’expérience particulière, seulement l’envie de s’amuser et de bricoler ensemble !

Mercredi 29 octobre | 15h – 17h

Cale 2 Créateurs – Île de Nantes, au pied de la grue jaune

Pensez à prévoir une tenue adaptée… les éclaboussures de peinture et la pulpe de citrouille font partie du jeu !

Un atelier simple, joyeux et créatif pour célébrer Halloween en famille, repartir avec un joli souvenir, et illuminer la maison avec sa propre citrouille décorée.

Cale 2 Créateurs Pied de la grue jaune – Parc des Chantiers, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez partager un moment créatif et ludique avec vos enfants ! Au programme : découpe et décore ta citrouille ! halloween parents

