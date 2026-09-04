Atelier Halloween / Escape game Square Jean Jaurès La Coquille

Informations pratiques

La Coquille

Atelier Halloween / Escape game

Square Jean Jaurès Bibliothèque La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:00:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

À partir de 7 ans / Gratuit / Sur inscription

À partir de 7 ans / Gratuit / Sur inscription .

Square Jean Jaurès Bibliothèque La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 89 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Halloween / Escape game

%C0 Ages 7 and up / Free / Registration required

L’événement Atelier Halloween / Escape game La Coquille a été mis à jour le 2026-09-04 par Isle-Auvézère