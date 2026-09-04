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AGENDA · La Coquille

Atelier Halloween / Escape game Square Jean Jaurès La Coquille

mardi 20 octobre 2026 · Square Jean Jaurès · La Coquille

Atelier Halloween / Escape game Square Jean Jaurès La Coquille

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Square Jean Jaurès
Adresse
Bibliothèque
Ville
24450 La Coquille
Département
Dordogne
Tarif

La Coquille

Atelier Halloween / Escape game

Square Jean Jaurès Bibliothèque La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:00:00
fin : 2026-10-20

Date(s) :
2026-10-20

À partir de 7 ans / Gratuit / Sur inscription
À partir de 7 ans / Gratuit / Sur inscription   .

Square Jean Jaurès Bibliothèque La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 89 34 

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English : Atelier Halloween / Escape game

%C0 Ages 7 and up / Free / Registration required

L’événement Atelier Halloween / Escape game La Coquille a été mis à jour le 2026-09-04 par Isle-Auvézère

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