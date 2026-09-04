Atelier Halloween / Escape game Square Jean Jaurès La Coquille
mardi 20 octobre 2026 · Square Jean Jaurès · La Coquille
Informations pratiques
La Coquille
Atelier Halloween / Escape game
Square Jean Jaurès Bibliothèque La Coquille Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:00:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20
À partir de 7 ans / Gratuit / Sur inscription
À partir de 7 ans / Gratuit / Sur inscription .
Square Jean Jaurès Bibliothèque La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 89 34
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English : Atelier Halloween / Escape game
%C0 Ages 7 and up / Free / Registration required
L’événement Atelier Halloween / Escape game La Coquille a été mis à jour le 2026-09-04 par Isle-Auvézère
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