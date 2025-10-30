Atelier Halloween & les betteraves sucrières Ferme d’Epaville Montivilliers

Atelier Halloween & les betteraves sucrières Ferme d’Epaville Montivilliers jeudi 30 octobre 2025.

Atelier Halloween & les betteraves sucrières

Ferme d’Epaville 9 Rue Pierre et Marie Curie Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 09:30:00

fin : 2025-10-30 11:30:00

Date(s) :

2025-10-30

Deux heures d’atelier à la ferme pendant lesquelles vous serez immergés dans la maison d’autrefois pour y évoquer les origines de la fête d’Halloween. Vous irez ensuite sous le hangar près du bois afin de réaliser en famille votre lanterne d’Halloween à partir de betteraves sucrières. Ce sera l’occasion d’aborder le thème des cultures, de la betterave, des circuits courts et du sucre…

Pour que la visite soit encore plus mémorable, venez déguisés !

À partir de 4 ans accompagné d’un adulte

Sur réservation uniquement ferme-epaville.com rubrique découvrir et s’amuser, ferme de découverte .

Ferme d’Epaville 9 Rue Pierre et Marie Curie Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 55 58 64 contact@ferme-epaville.com

English : Atelier Halloween & les betteraves sucrières

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Halloween & les betteraves sucrières Montivilliers a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie