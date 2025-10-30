Atelier Halloween party goûter déguisé Slow Café Céramique Pont-l’Abbé
Atelier Halloween party goûter déguisé
Slow Café Céramique 22 Place Gambetta Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2025-10-30 16:00:00
fin : 2025-10-30 18:00:00
2025-10-30
Une surprise offerte si tu viens déguisé !
Une céramique (sur la base d’une pièce de 25 euros) + une pâtisserie +une boisson pour 30euros
Réservation obligatoire .
Slow Café Céramique 22 Place Gambetta Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 83 51
