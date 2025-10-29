Atelier Halloween portrait de fantômes, à la Micro-Folie Vallée du Thouet Saint-Loup-Lamairé

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

2025-10-29

La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Le mercredi 29 octobre, transforme les membres de ta famille… en fantômes ! Un atelier drôle et un peu effrayant pour repartir avec un portrait unique. Animation accessible à partir de 5 ans. Gratuit, inscription souhaitée 05 86 30 10 61 / micro-folie@saint-loup-lamaire.fr .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr

