Atelier Halloween Sortilèges de récupération Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon

Atelier Halloween Sortilèges de récupération Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon vendredi 31 octobre 2025.

Atelier Halloween Sortilèges de récupération

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 15:00:00

fin : 2025-10-31 16:30:00

Date(s) :

2025-10-31

Atelier Halloween Sortilèges de récupération à la Manufacture des Capucins

Masques, créatures, totems ou amulettes…

Les enfants et ados sont invités à fabriquer leurs propres objets magiques et étranges, à partir de matériaux naturels ou recyclés !

Bois, feuilles, ficelles, cartons, tissus… Tout devient matière à créer des esprits de la forêt, des mini-sculptures ou des accessoires ensorcelés.

Un atelier ludique, écolo et poétique pour réveiller l’imaginaire, développer la créativité manuelle et explorer Halloween autrement.

Adapté à tous les âges

• 5–8 ans masques simples & créatures faciles

• 9–12 ans totems articulés & personnages

• 13–16 ans amulettes détaillées & mini-installations

Tout le matériel est fourni — aucune compétence préalable requise.

Manufacture des Capucins

2 place Jean Paul II, Écoquartier FIESCHI, 27200 Vernon

Gratuit sur inscription obligatoire .

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop

English : Atelier Halloween Sortilèges de récupération

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Halloween Sortilèges de récupération Vernon a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération