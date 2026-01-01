Atelier handpan Hôtel de la Poste et des voyageurs Chantelle

Atelier handpan

Hôtel de la Poste et des voyageurs 5 rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 15:00:00

fin : 2026-01-17 16:30:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-02-14

Découvrez l’univers sonore envoûtant du handpan avec Romain ! Initiation à cet instrument percussif fascinant. Dès 10 ans. Places limitées, inscription obligatoire.

.

Hôtel de la Poste et des voyageurs 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 73 93 12 cafeasso.babayaga@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the enchanting world of handpan sound with Romain! An introduction to this fascinating percussive instrument. Ages 10 and up. Places limited, registration required.

L’événement Atelier handpan Chantelle a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme Val de Sioule