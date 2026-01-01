Atelier handpan Hôtel de la Poste et des voyageurs Chantelle
Atelier handpan Hôtel de la Poste et des voyageurs Chantelle samedi 17 janvier 2026.
Atelier handpan
Hôtel de la Poste et des voyageurs 5 rue de la République Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 15:00:00
fin : 2026-01-17 16:30:00
Date(s) :
2026-01-17 2026-02-14
Découvrez l’univers sonore envoûtant du handpan avec Romain ! Initiation à cet instrument percussif fascinant. Dès 10 ans. Places limitées, inscription obligatoire.
.
Hôtel de la Poste et des voyageurs 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 73 93 12 cafeasso.babayaga@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the enchanting world of handpan sound with Romain! An introduction to this fascinating percussive instrument. Ages 10 and up. Places limited, registration required.
L’événement Atelier handpan Chantelle a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme Val de Sioule