Atelier harmonie intérieure, naturopathie et yoga Salle de yoga, 35610 Trans-la-Forêt Trans-la-Forêt Dimanche 8 février, 10h00 Tarif : 25€, sur réservation, limité à 16 personnes.

Noémie et Philippe vous proposent un atelier ressourçant et apaisant, pour retrouver équilibre et sérénité, guidé par des pratiques naturelles et une approche bienveillante.

Cet atelier de 3 heures est conçu comme un espace pour ralentir, respirer et retrouver une sensation d’harmonie intérieure. Il mêle pédagogie et pratiques, afin de vous permettre de comprendre votre corps tout en vivant des expériences concrètes et ressourçantes.

, discipline centrée sur l’hygiène de vie, y est abordée à travers des approches naturelles visant à soutenir la vitalité et à restaurer l’équilibre du corps.

‍♂️ , il y est intégré comme un art de vivre, combinant respiration, postures et conscience corporelle pour apaiser le mental, relâcher les tensions et renforcer la présence à soi.

Sans en dévoiler tous les secrets, cet atelier alterne entre moments d’intériorité, mouvements doux, exercices de respiration, explorations sensorielles et découvertes autour d’un mode de vie plus harmonieux.

Des notions simples sur les plantes et l’hygiène de vie seront également partagées de manière fluide et intuitive, afin que chacun reparte avec des conseils et des outils facilement applicables au quotidien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-08T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-08T13:00:00.000+01:00

07 49 57 49 52 https://fb.me/e/7F3Bgz3gh

Salle de yoga, 35610 Trans-la-Forêt 35610 Trans-la-Forêt Trans-la-Forêt 35610 Ille-et-Vilaine



