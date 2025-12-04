Atelier Harpocrate dans un lotus Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement

Atelier Harpocrate dans un lotus

Vendredi 2 janvier 2026 à partir de 15h. Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-02 15:00:00

Rendez-vous au Musée des Enfants Préau des Accoules avec un atelier pour le jeune public.Enfants

Venez au musée pour un atelier inspiré d’une œuvre de l’exposition représentant le dieu Harpocrate enfant dans un lotus !



Avec les techniques d’origami (un art japonais de pliages de papier) les enfants fabriqueront leur lotus en papier. Ils pourront alors placer en son centre un portrait du dieu Harpocrate !



• Enfants de 7 à 12 ans

• Durée 1h

• Sur inscription au 04 13 94 83 85 ou resa-preaudesaccoules@marseille.fr .

Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Join us at the Musée des Enfants Préau des Accoules for a workshop for young visitors.

