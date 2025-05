ATELIER HATHA, YIN YOGA, ARTICULATIONS, FASCHIAS ET RELAXATION – Pégairolles-de-l’Escalette, 31 mai 2025 07:00, Pégairolles-de-l'Escalette.

Début : 2025-05-31

fin : 2025-05-31

Atelier de Hatha Yoga doux et Yin Yoga alliant mouvement, travail des fascias et relaxation profonde, ouvert à tous niveaux.

Que vous soyez déjà pratiquant de yoga ou simplement en quête de détente, d’écoute du corps et de recentrage, cet atelier complet de Hatha yoga doux et de Yin yoga vous est dédié. Une approche globale et accessible du bien-être, axée sur le mouvement, les fascias et la relaxation profonde.

Au programme

Pratiques de Hatha yoga doux pour délier et renforcer le corps

Postures de Yin yoga pour agir en profondeur sur les fascias et les méridiens

Pranayama (travail sur la respiration)

Séance de Yoga Nidra pour clôturer la journée relaxation profonde consciente, pour une intégration subtile des bienfaits de la pratique

Un temps pour ralentir, écouter son corps, se reconnecter à soi-même et nourrir son calme intérieur.

Repas partagé chacun est invité à apporter un plat, une boisson ou une douceur à partager. Un moment convivial pour échanger en toute simplicité.

Sur inscription .

Rue de la Mairie

Pégairolles-de-l’Escalette 34700 Hérault Occitanie +33 6 72 88 61 62 vjsyogatrad@outlook.fr

English :

Gentle Hatha Yoga and Yin Yoga workshop combining movement, fascia work and deep relaxation, open to all levels.

German :

Workshop für sanftes Hatha-Yoga und Yin-Yoga, der Bewegung, Faszienarbeit und Tiefenentspannung verbindet, offen für alle Niveaus.

Italiano :

Laboratorio di Hatha Yoga e Yin Yoga dolce che combina movimento, lavoro sulla fascia e rilassamento profondo, aperto a tutti i livelli.

Espanol :

Taller de Hatha Yoga suave y Yin Yoga que combina movimiento, trabajo de fascias y relajación profunda, abierto a todos los niveles.

