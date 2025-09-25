Atelier Hatha Yoga Dénouer les hanches Crozon

Crozon Finistère

Début : 2025-09-25 18:00:00

fin : 2025-09-25 20:00:00

2025-09-25

Apprendre à accepter la contrainte et trouver l’espace de liberté à l’intérieur.

Dépasser le mental et acquérir de l’amplitude pour déployer ses ailes.

Développer la force, l’équilibre et la souplesse dans le corps. Et dans le mental.

Écouter le silence et laisser l’espace-temps s’effacer.

Jeudi 25 prochain commencent les ateliers mensuels de Hatha Yoga Traditionnel, selon les enseignements de Swami Saccidanda.

Nous pratiquerons des séries évolutives, avec de postures tenues longtemps, ponctuées d’exercices de pranayama vitalisants ou relaxants.

Le thème de ce jeudi DÉNOUER LES HANCHES.

Adhérents 15€

Non adhérents 18€

Espace Ti Surya, Morgat

Plus d’infos et résas https://www.bijayogacrozon.fr/atelier-hatha-yoga…/ .

Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 50 38 00 12

