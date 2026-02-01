Atelier Hatha Yoga

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 18:45:00

fin : 2026-02-25 20:00:00

Date(s) :

2026-02-25

1h15 de pratique incluant relaxation, respiration, enchainements de postures et méditation pour travailler la souplesse et nos articulations avec des postures qui renforcent et étirent les muscles.

Je vous propose une parenthèse en milieu de semaine pour vous recentrer et ainsi créer votre petite bulle de bien-être.

Des tapis sont à votre disposition, vous pouvez aussi ramener le vôtre et le rajouter au-dessus des tapis proposés pour plus de confort.

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33

English :

1h15 of practice including relaxation, breathing, posture sequences and meditation to work on flexibility and our joints with postures that strengthen and stretch muscles.

I suggest a mid-week break to refocus and create your own little bubble of well-being.

Mats are available, or you can bring your own and add it on top of the mats for extra comfort.

L’événement Atelier Hatha Yoga Roubaix a été mis à jour le 2026-02-10 par Hauts-de-France Tourisme