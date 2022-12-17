Atelier Héraldique et création d’un blason médiéval

362 Avenue des Fusillés Crécy-en-Ponthieu Somme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-19 16:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Quel est le point commun entre les chevaliers médiévaux, la maison Gryffondor ou encore ton village ? Tous arborent fièrement leur blason ! Perpétue cette tradition ancestrale en créant ton propre blason lors d’un moment pédagogique et créatif. Inclus la visite du musée pour tous et un petit goûter. De 6 à 12 ans- présence d’un adulte obligatoire.

Quel est le point commun entre les chevaliers médiévaux, la maison Gryffondor ou encore ton village ? Tous arborent fièrement leur blason ! Perpétue cette tradition ancestrale en créant ton propre blason lors d’un moment pédagogique et créatif. Inclus la visite du musée pour tous et un petit goûter. De 6 à 12 ans- présence d’un adulte obligatoire. .

362 Avenue des Fusillés Crécy-en-Ponthieu 80150 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 62 65 tourisme@baiedesomme-ponthieumarquenterre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What do medieval knights, Gryffindor house and your village have in common? They all proudly display their coat of arms! Perpetuate this ancestral tradition by creating your own coat of arms during an educational and creative activity. Includes a visit to the museum and a snack. Ages 6 to 12 adult supervision required.

L’événement Atelier Héraldique et création d’un blason médiéval Crécy-en-Ponthieu a été mis à jour le 2022-12-17 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre