ATELIER HERBIER CHEZ PÉPITA CAFÉ Montpellier

1348 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier Hérault

Offrez-vous un moment créatif et apaisant autour des fleurs séchées lors de cet atelier herbier, le vendredi 14 février de 10h à 11h30, à Pépita Café (Marché du Lez).

Pendant 1h30, découvrez les bases de la création d’un herbier artisanal mise sous presse, composition et usages créatifs des fleurs, dans une ambiance douce et accessible à tous. Aucun prérequis, tout le matériel est fourni.

Tarif 38 € personne.

Sur réservation .

English :

Treat yourself to a creative and soothing moment with dried flowers at this herbarium workshop, on Friday February 14, from 10am to 11:30am, at Pépita Café (Marché du Lez).

