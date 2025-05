Atelier herbier – Clères, 21 juin 2025 10:30, Clères.

Seine-Maritime

Atelier herbier 23 Rue Marchepied de la Rivière Clères Seine-Maritime

Début : 2025-06-21 10:30:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Avec l’atelier Boui-Boui, plongez dans le monde fascinant de la botanique en apprenant à créer votre propre herbier.

Au cours de cet atelier, vous découvrirez les techniques de préservation des plantes et des fleurs, tout en apprenant à composer des agencements esthétiques qui captureront la beauté naturelle de la flore.

23 Rue Marchepied de la Rivière

Clères 76690 Seine-Maritime Normandie

English : Atelier herbier

With the Boui-Boui workshop, plunge into the fascinating world of botany and learn how to create your own herbarium.

In this workshop, you’ll discover techniques for preserving plants and flowers, while learning how to create aesthetic arrangements that capture the natural beauty of flora.

German :

Mit dem Workshop Boui-Boui tauchen Sie in die faszinierende Welt der Botanik ein und lernen, wie Sie Ihr eigenes Herbarium anlegen.

In diesem Workshop lernen Sie Techniken zur Erhaltung von Pflanzen und Blumen kennen und erfahren gleichzeitig, wie Sie ästhetische Arrangements zusammenstellen, die die natürliche Schönheit der Flora einfangen.

Italiano :

Con il laboratorio Boui-Boui, immergetevi nell’affascinante mondo della botanica imparando a creare il vostro erbario personale.

In questo laboratorio scoprirete le tecniche di conservazione di piante e fiori e imparerete a creare composizioni estetiche che catturano la bellezza naturale della flora.

Espanol :

Con el taller Boui-Boui, sumérjase en el fascinante mundo de la botánica aprendiendo a crear su propio herbario.

En este taller descubrirás técnicas para conservar plantas y flores, al tiempo que aprenderás a crear arreglos estéticos que capturen la belleza natural de la flora.

L'événement Atelier herbier Clères a été mis à jour le 2025-05-21