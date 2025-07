Atelier herbier dessiné de nos plantes compagnes Gavray-sur-Sienne

Gavray-sur-Sienne Manche

Début : 2025-09-07 15:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07

Ce nouveau cycle d’ateliers menés en duo par Linda Lebrec, éducatrice à l’environnement, et Laura Szabo, artiste et dessinatrice, est une invitation à explorer la flore qui nous entoure et ce qui nous lie à elle. Les savoirs multiples partagés par Linda Lebrec, issus de la botanique, de la pharmacopée sorcière, des jeux enfantins et des grimoires de recettes, croiseront le regard sensible de Laura Szabo. La dessinatrice guidera les participant·es vers différentes techniques de dessin, d’annotations, de séchage de plantes et de collage pour retranscrire dans un carnet cet herbier de plantes compagnes qui s’augmentera au fil des séances et des saisons.

… investir leurs histoires et les nôtres, essayer de dire la vérité au sujet de ces relations, cohabiter au sein d’une histoire active voilà la tâche des espèces compagnes.

Donna Haraway, Manifeste des espèces compagnes, Climats, 2019.

Quatre séances auront lieu au même endroit (dimanche 8 juin 2025,) dimanche 7 septembre 2025, dimanche 7 décembre 2025 et dimanche 22 mars 2026. Il est possible de s’inscrire pour une seule séance ou de suivre l’ensemble du cycle.

Durée 3h, tarif 15€, gratuit pour les moins de 10 ans (les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte participant), tout niveau, réservation par email.

Possibilité de commander un kit composé d’un carnet de croquis A5, 72 pages, papier écru 90g environ avec couverture noire cartonnée et de 6 crayons aquarellables teintés Staedtler pour un montant complémentaire de 5 €. .

Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 6 31 44 55 90 contact@leravitaillement.org

