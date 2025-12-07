Atelier Herbier dessiné de nos plantes compagnes Gavray-sur-Sienne

Atelier Herbier dessiné de nos plantes compagnes

1 Rue du Moulin Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07 15:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Cet atelier en plein air mené en duo par Linda Lebrec, éducatrice à l’environnement, et Laura Szabo, artiste, est une invitation à explorer la flore qui nous entoure à son entrée dans l’hiver.

Qu’est-ce que l’hiver pour une plante ? Parviendrez-vous à retrouver les plantes qui étaient à leur apogée en été ou au printemps (et que vous avez peut-être observées lors des ateliers précédents)? Certaines sont-elles spécifiques à ces températures plus fraîches ?

Les savoirs multiples partagés par Linda Lebrec, issus de la botanique, de la pharmacopée sorcière, des jeux enfantins et des grimoires de recettes, croiseront le regard sensible de Laura Szabo. La dessinatrice guidera les participant·es vers différentes techniques de dessin, d’annotations, de séchage de plantes et de collage pour retranscrire dans un carnet cet herbier des plantes compagnes qui s’augmentera au fil des séances et des saisons.

… investir leurs histoires et les nôtres, essayer de dire la vérité au sujet de ces relations, cohabiter au sein d’une histoire active voilà la tâche des espèces compagnes.

Donna Haraway, Manifeste des espèces compagnes, Climats, 2019.

Le point de rendez-vous est le ravitaillement, 1 rue du moulin, 50450 Gavray-sur-Sienne, puis nous nous rendrons à pied sur le site des observations.

En cas de temps pluvieux, le ravitaillement sera notre base de repli et de dessin.

Durée 3h, tarif 15€, gratuit pour les moins de 10 ans (les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte participant), tout niveau (1ère participation possible), réservation par email contact@leravitaillement.org

Possibilité de commander un kit composé d’un carnet de croquis A5, 72 pages, papier écru 90g environ avec couverture noire cartonnée et de 6 crayons aquarellables teintés Staedtler pour un montant complémentaire de 5 €. .

1 Rue du Moulin Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 6 31 44 55 90 contact@leravitaillement.org

English : Atelier Herbier dessiné de nos plantes compagnes

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Herbier dessiné de nos plantes compagnes Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2025-11-22 par Coutances Tourisme