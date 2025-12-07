Atelier Herbier dessiné Gavray-sur-Sienne

Atelier Herbier dessiné

1 Rue du Moulin Gavray-sur-Sienne Manche

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Ce nouveau cycle d’ateliers menés en duo par Linda Lebrec, éducatrice à l’environnement, et Laura Szabo, dessinatrice, est une invitation à explorer la flore qui nous entoure et ce qui nous lie à elle. Les savoirs multiples partagés par Linda Lebrec, issus de la botanique, de la pharmacopée sorcière, des jeux enfantins et des grimoires de recettes, croiseront le regard sensible de Laura Szabo. La dessinatrice guidera les participant·es vers différentes techniques de dessin, d’annotations, de séchage de plantes et de collage pour retranscrire dans un carnet cet herbier des plantes compagnes qui s’augmentera au fil des séances et des saisons.

Quatre séances d’atelier Herbier dessiné de nos plantes compagnes auront lieu au même endroit dimanche 8 juin 2025, dimanche 7 septembre 2025, dimanche 7 décembre 2025 et dimanche 22 mars 2026. Il est possible de s’inscrire pour une seule séance (15 euros la séance). Kit dessin réservable pour 5 euros complémentaire. .

1 Rue du Moulin Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 6 31 44 55 90 contact@leravitaillement.org

