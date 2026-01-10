Atelier herbier fleurs pressées Clères

Atelier herbier fleurs pressées

23 Rue Marchepied de la Rivière Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 18:30:00

fin : 2026-02-20 19:45:00

Date(s) :

2026-02-20

Plongez dans le monde fascinant de la botanique en apprenant à créer votre propre herbier.

Au cours de cet atelier, vous découvrirez les techniques de préservation des plantes et des fleurs, tout en apprenant à composer des agencements esthétiques qui captureront la beauté naturelle de la flore. .

23 Rue Marchepied de la Rivière Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 70 93 19 26 contact@latelierbouiboui.com

