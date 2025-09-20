Atelier herbier La Chartreuse d’Aillon

Atelier herbier La Chartreuse d’Aillon samedi 20 septembre 2025.

Atelier herbier 20 et 21 septembre La Chartreuse d’Aillon Savoie

Tarif unique de 15€. La matériel sera mis à votre disposition. Jusqu’à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Les moines chartreux accordaient une grande importance aux plantes, notamment pour leurs vertus médicinales, cultivées et utilisées dans leur vie quotidienne. Dans cet esprit, cet atelier vous propose, entre savoir-faire scientifique et pratique artistique, de réaliser votre propre planche d’herbier.

À partir de 7 ans.

Trace de la présence des moines dans la combe de Lourdens, le site de la Chartreuse d'Aillon, aujourd'hui restauré, abrite la Maison du Patrimoine du parc naturel régional du massif des Bauges. Dans ce lieu incontournable pour mieux comprendre l'identité du territoire, parcourez les richesses historiques et culturelles du Massif des Bauges. La déambulation de salles en galeries vous fera découvrir l'histoire des activités humaines sur le Massif au fil du temps et la vie du monastère du XIIe siècle à la Révolution. La visite est agrémentée par les commentaires d'un audioguide (français-anglais). Un film complète la rencontre des patrimoines baujus et de ses acteurs.

