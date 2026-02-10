Atelier herbier Accueil touristique Saint-Georges-du-Vièvre
jeudi 23 juillet 2026.
Atelier herbier
Accueil touristique 1 Route de Montfort-sur-Risle Saint-Georges-du-Vièvre Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:30:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-13
Notre animateur nature vous emmènera en balade sur environ 2 km pour récolter feuilles, fleurs et autres végétaux.
Il vous expliquera les différentes espèces apportées et vous aidera à la réalisation de votre herbier.
Présence d’un accompagnateur obligatoire. .
Accueil touristique 1 Route de Montfort-sur-Risle Saint-Georges-du-Vièvre 27450 Eure Normandie +33 2 32 56 34 29 tourisme@lieuvinpaysdauge.fr
English : Atelier herbier
