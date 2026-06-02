Atelier herbier Musée de l’école de Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem
Atelier herbier Musée de l’école de Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem mercredi 5 août 2026.
Saint-Nicolas-du-Pélem
Atelier herbier
Musée de l’école de Bothoa Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Après avoir identifié feuilles et fleurs de saison, appris à les connaître, vous pourrez constituer votre herbier, sans oublier d’écrire à la plume le nom de chaque plante.
Org. Musée de l’Ecole de Bothoa .
Musée de l’école de Bothoa Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 73 95
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L’événement Atelier herbier Saint-Nicolas-du-Pélem a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Kreiz Breizh