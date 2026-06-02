Atelier herbier Musée de l’école de Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem

Saint-Nicolas-du-Pélem

Atelier herbier

Musée de l’école de Bothoa Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Après avoir identifié feuilles et fleurs de saison, appris à les connaître, vous pourrez constituer votre herbier, sans oublier d’écrire à la plume le nom de chaque plante.

Org. Musée de l’Ecole de Bothoa .

Musée de l’école de Bothoa Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 73 95

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English :

L’événement Atelier herbier Saint-Nicolas-du-Pélem a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Kreiz Breizh