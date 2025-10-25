Atelier Herbier Les Jardins de l’Éveil Saint-Thonan

Atelier Herbier Les Jardins de l’Éveil Saint-Thonan samedi 25 octobre 2025.

Atelier Herbier

Les Jardins de l’Éveil 5 Creach Coadic Saint-Thonan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-30 16:00:00

Date(s) :

2025-10-25 2025-10-30

Les Jardins de l’Éveil vous proposent un atelier fabrication d’une presse en bois, et création d’un herbier.

Atelier en famille, à partir de 5 ans.

Sur réservation par mail. .

Les Jardins de l’Éveil 5 Creach Coadic Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 2 57 52 56 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Herbier Saint-Thonan a été mis à jour le 2025-10-10 par OT LANDERNEAU DAOULAS