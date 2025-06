Atelier Herbier Médiathèque Seilhac 2 juillet 2025 10:00

Corrèze

Atelier Herbier Médiathèque 4 Avenue Jean Vinatier Seilhac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-02 10:00:00

fin : 2025-07-02 11:30:00

2025-07-02

Atelier adulte et enfants de 6 à 10 ans Sur inscription Animé par Elie S. Jacob Des petits jeux autour des plantes pour les parents et enfants puis une petite balade dans le centre bourg afin de découvrir et récolter des végétaux sous forme d’herbier .

Médiathèque 4 Avenue Jean Vinatier

Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 98 41 mediatheque@ville-seilhac.com

