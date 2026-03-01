Atelier herbier sur verre Clères
23 Rue Marchepied de la Rivière Clères Seine-Maritime
Début : 2026-03-16 15:00:00
fin : 2026-03-16 16:30:00
Plongez dans le monde fascinant de la botanique en apprenant à créer votre propre herbier.
Au cours de cet atelier, vous découvrirez les techniques de préservation des plantes et des fleurs, tout en apprenant à composer des agencements esthétiques qui captureront la beauté naturelle de la flore. .
23 Rue Marchepied de la Rivière Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 70 93 19 26 contact@latelierbouiboui.com
