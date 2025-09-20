Atelier « herbier textile » L’Atelier, Jardins de l’abbaye Argenteuil

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Inspirés par les anciennes planches botaniques qui traversent les siècles, nous vous invitons à un atelier créatif et poétique : l’herbier textile. Petits et grands pourront créer leur propre œuvre végétale en personnalisant un tote bag avec des feuilles et fleurs récoltées dans les jardins de l’abbaye. Feuille de vigne, figuier et autres trésors botaniques seront à l’honneur, en écho au riche passé agricole de la ville et à l’exposition Végétale.

Dernier accès à 18h.

L’Atelier, Jardins de l’abbaye 19 Rue Notre Dame, 95100 Argenteuil, France Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 0134234534 https://www.argenteuil.fr/fr/latelier-jardins-de-labbaye L’Atelier est un ancien bâtiment industriel des établissements Debet et Kornberger installés de 1916 à 1985 sur les vestiges de l’abbaye Notre-Dame. De cet ensemble industriel composé à l’origine d’ateliers de petite mécanique et de deux bâtiments administratifs, seul un bâtiment est conservé. Celui-ci fait l’objet d’un rénovation complète en 2014 dans le cadre du réaménagement des jardins de l’abbaye. Aujourd’hui espace dédié à la culture et au patrimoine, la Ville d’Argenteuil y propose une programmation pluridisciplinaire mettant en lumière les collections du musée et des archives municipales mais également les arts visuels et la musique. En voiture : Autoroute A86, A15, sortie Argenteuil centre. Se garer : places disponibles au parking Vinci, rue Paul-Vaillant-Couturier. (45 minutes gratuites du lundi au samedi, et 30 minutes gratuites le dimanche). En train: Départ gare Saint-Lazare, arrêt Argenteuil (10 minutes si train direct). L’Atelier est situé à 15 min. à pied de la gare (suivre les rues Foch, des Gobelins et Notre-Dame). En bus : Lignes 2/4/9/8/140/340 à proximité.

© Valentin IANNACCONE – Ville d’Argenteuil – Tous droits réservés